Март, 11 в 14:10

Американские зенитные ракетные системы Patriot помогут Украине не только защитить критическую инфраструктуру, но и прикрыть войска на фронте от самолетов РФ.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона.

Он уточнил, что основными зенитными ракетными системами, которые Украина сегодня имеет на вооружении, являются Бук-М1 с дальностью 40 км и С-300 с дальностью 75 км.

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В то же время системы Patriot и SAMP/T дальнобойные (с дальностью 150 км). Они способны не только сбивать баллистические ракеты, но и противостоять российской авиации на больших расстояниях.

Поэтому само наличие этих комплексов в Украине заставит оккупантов не приближаться к нашим границам.

– Когда РФ применяет в прифронтовой зоне, на северных, южных направлениях авиацию для нанесения ударов и ракетами, и планирующими корректируемыми авиационными бомбами, они подлетают за 30-60 км к нашим границам и могут сбрасывать эти бомбы. Мы знаем, что такое авиабомбы большого тоннажа, какую разрушительную силу они несут. И наличие дальнобойных зенитных систем, а также авиации, способной наносить удар более чем на 150 км, отгонит российскую авиацию от наших границ, — подчеркнул Игнат.

Спикер Воздушных сил не подтвердил, что украинские военные будут сбивать самолеты над территорией РФ. По его словам, речь идет об уничтожении российской авиации над временно оккупированными территориями, откуда оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары по позициям ВСУ.

Военные самолеты РФ часто появляются на линии боевого столкновения на востоке Украины.

– На Восточном направлении активность авиации всегда очень и очень высокая. Эти системы помогут, если будет решение там их размещать или в других регионах, прикрывать и нашу критическую инфраструктуру, и наши войска, которые сегодня совершают героические подвиги на Восточном направлении, — отметил Игнат.

В последнее время появлялась информация, что Украина якобы уже получила первую систему ПВО Patriot от западных союзников. Однако в Воздушных силах ВСУ эти данные опровергли.

По данным СМИ, Украина ожидает прибытия зенитно-ракетных комплексов Patriot и SAMP-T после апреля 2023 года.