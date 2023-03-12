Март, 12 в 7:25

Ночью 12 марта российские войска обстреляли Угледар Донецкой области зажигательными снарядами.

Видео города в огне обнародовал военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

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По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, накануне в регионе, кроме Угледара, била армия РФ еще по 17 населенных пунктах рядом с линией столкновения.

Под огнем оккупантов находились также Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Богоявленка, Золотая Нива, Александрополь, Орловка, Тоненькое, Першотравневое, Победа, Новомихайловка, Новоукраинка, Пречистовка и Великая Новоселка.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 382-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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