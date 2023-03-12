СБУ подтвердила личность расстрелянного россиянами военного после лозунга Слава Украине

Март, 12 в 19:56

Снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Александр Игоревич Мациевский является военным, которого расстреляли российские оккупанты после слов Слава Украине.

Это подтвердили следователи Службы безопасности Украины.

Александр Мациевский был призван на военную службу в марте 2022 года. Он считался пропавшим без вести вблизи населенного пункта Красная Гора в Донецкой области с конца декабря. СБУ установила, что Мациевского расстреляли 30 декабря 2022 года. Его тело вернули домой в феврале 2023 года.

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Следователи смогли идентифицировать погибшего после ряда следственных действий, которые включали общение с родными и побратимами погибшего, а также обработку фото и видеоматериалов.

Также СБУ получила заключение судебной портретной экспертизы, которой подтвердили, что военный на видео — именно Александр Мациевский.

— Это настоящий Герой, который, даже глядя в лицо смерти, продемонстрировал всему миру, что такое украинский характер и несокрушимость. Именно такие защитники сегодня защищают нашу землю, а значит — враг обязательно будет разбит. Потому что большая победа Украины состоит из героических поступков таких людей, как Александр Мациевский. Герою слава! Героям слава! Украине слава! — отметил председатель СБУ Василий Малюк.

Он добавил, что спецслужба работает над идентификацией оккупантов, совершивших это кровавое преступление.

Сейчас СБУ принимает комплексные меры для установления военнослужащих РФ, совершивших это преступление. Досудебное расследование осуществляется по 438 ст. УК Украины (нарушение законов и обычаев войны). Мероприятия проводятся под процессуальным руководством ОГУ.

6 марта в социальных сетях появилось видео с расстрелом украинского военнопленного, который сказал в глаза убийцам Слава Украине!

После публикации видео в 30 отдельной механизированной бригаде им. князя Константина Острожского заявили, что это их боец Тимофей Шадура. Он считался пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года после боевых действий в районе Бахмута.

Однако, по данным регионального управления Сил ТрО Север, расстрелянным военным является Александр Мациевский — боец 163 батальона 119 отдельной бригады ТрО Черниговской области.