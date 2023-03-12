Украина начала вторую посевную за время полномасштабной войны — Шмыгаль

Март, 12 в 18:17

В Украине начали уже вторую посевную за время полномасштабной войны.

Об этом в социальной сети Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что уже посеяно первые 16 тыс. гектаров зерновых и зернобобовых культур.

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Шмыгаль добавил, что на этой неделе Украина и Польша упростили прохождение границы для аграрной продукции.

— Работаем над продолжением зерновой инициативы и расширением перевалки дунайских портов, — написал премьер.

Ранее заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявлял, что из-за ведения боевых действий или временной оккупации территорий пока невозможно использовать 25% посевной площади.

Также пресс-служба Апарату Верховной Рады информировала, что самым большим вызовом второго года полномасштабной войны для украинских аграриев — являются заминированные поля.

По предварительным прогнозам, посевные площади в этом году уменьшатся на 7 млн га по сравнению с довоенным показателем — 29 млн га. Миллионы гектаров земель в Украине не будут засеяны этой весной из-за загрязненности взрывоопасными предметами.

Источник: Денис Шмыгаль