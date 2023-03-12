Україна розпочала другу посівну за час повномасштабної війни – Шмигаль

Березень, 12 в 18:17

В Україні розпочали вже другу посівну за час повномасштабної війни.

Про це у соціальній мережі Facebook повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Глава уряду зазначив, що вже посіяно перші 16 тис. гектарів зернових та зернобобових культур.

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Шмигаль додав, що цього тижня Україна та Польща спростили проходження кордону для аграрної продукції.

— Працюємо над продовженням зернової ініціативи та розширенням перевалки дунайських портів, – написав прем’єр.

Раніше заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявляв, що через ведення бойових дій або тимчасову окупацію територій наразі неможливо використовувати 25% посівної площі.

Також пресслужба Апарату Верховної Ради інформувала, що найбільшим викликом другого року повномасштабної війни для українських аграріїв – є заміновані поля.

За попередніми прогнозами, посівні площі цьогоріч зменшаться на 7 млн га порівняно із довоєнним показником – 29 млн га. Мільйони гектарів земель в Україні не будуть засіяні цією весною через забрудненість вибухонебезпечними предметами.

Джерело: Денис Шмигаль