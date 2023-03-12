Найдем слабое место: Жданов о том, как ВСУ будут прорывать оборону РФ на Донбассе

Март, 12 в 16:52

Российская армия за восемь лет войны на Донбассе не создавала линии обороны, ведь постоянно готовилась к наступательным действиям. Зато украинские войска создали мощную систему оборонительных сооружений, которые оккупанты не могут прорвать даже через год полномасштабной войны.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале, отвечая на вопрос, как ВСУ будут прорывать оборону РФ на Донбассе.

— Дело в том, что российские оккупационные войска все восемь лет готовились к наступлению. Там оборонительные сооружения не такие мощные, как у нас. Это мы три линии обороны строили восемь лет. И, да, есть участки, на которых она держится до сих пор. С другой стороны, есть участки, с которых они уже давно ушли с этой линии. В ходе боевых действий эти линии получили значительные разрушения. Мы не будем штурмовать в лоб, мы найдем слабое место и обойдем эту линию. Или в слабом месте за счет огневых средств обеспечим прорыв этой линии.

Он предположил, что дальше введут группировку войск Прорыв с раздвижением флангов противника.

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Жданов не исключает, что украинское контрнаступление может двигаться вдоль линии обороны оккупантов, если группировка войск будет двигаться из Луганской области на Донецкую.

Источник: Олег Жданов