Знайдемо слабке місце: Жданов про те, як ЗСУ прориватимуть оборону РФ на Донбасі

Березень, 12 в 16:52

Російська армія за вісім років війни на Донбасі не створювала лінії оборони, адже постійно готувалася до наступальних дій. Натомість українські війська створили потужну систему оборонних споруд, які окупанти не можуть прорвати навіть через рік повномасштабної війни.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube-каналі, відповідаючи на запитання, як ЗСУ прориватимуть оборону РФ на Донбасі.

— Річ у тім, що російські окупаційні війська всі вісім років готувалися до наступу. Там оборонні споруди не такі потужні, як у нас. Це ми три лінії оборони будували вісім років. І, так, є ділянки, на яких вона тримається досі. З іншого боку, є ділянки, з яких вони вже давно пішли з цієї лінії. В ході бойових дій ці лінії отримали значні руйнування. Ми не будемо штурмувати в лоб, ми знайдемо слабке місце і обійдемо цю лінію. Або у слабкому місці за рахунок вогневих засобів забезпечимо прорив цієї лінії.

Він припустив, що далі введуть угрупування військ Прорив із розсуванням флангів противника.

Зараз дивляться

Жданов не виключає, що український контрнаступ може рухатися вздовж лінії оборони окупантів, якщо угрупування військ рухатиметься з Луганської області на Донецьку.

Джерело: Олег Жданов