Март, 12 в 6:53

Украинские защитники накануне покрыли огнем позиции оккупантов и отбили 92 атаки армии РФ на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Авиация Сил обороны 11 марта нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники захватчиков.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

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четыре района сосредоточения личного состава врага,

один склад боеприпасов,

два места развертывания станций радиоэлектронной борьбы.

Что известно о ситуации на фронте

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная ситуация оставалась стабильной.

– Российская Федерация продолжает сохранять значительное военное присутствие на территории Республики Беларусь, однако без очевидного формирования наступательных группировок, – отметили 12 марта в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

В настоящее время оккупационные войска не прекращают инженерного оборудования местности в приграничных районах Брянской и Курской областей.

На Купянском и Лиманском направлениях РФ сохраняла существенное военное присутствие в приграничных с Украиной районах, чтобы помешать перебрасыванию наших подразделений на другие направления.

Также оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ огнем артиллерии по районам 13 населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения.

На Бахмутском направлении враг не переставал штурмовать Бахмут.

От обстрелов оккупантов пострадали 15 населенных пунктов.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях россияне тщетно пытались наступать в сторону населенных пунктов Каменка, Северное, Першотравневое, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

Многочисленным вражеским обстрелам подверглись 18 населенных пунктов рядом с линией столкновения.

На Запорожском и Херсонском направлениях захватчики продолжают обороняться и интенсивно обстреливать украинские города, села и поселки.

Всего пострадали около 40 населенных пунктов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 382-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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