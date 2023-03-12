ЗСУ уразили чотири райони зосередження та склад окупантів – Генштаб

Березень, 12 в 6:53

Українські захисники напередодні вкрили вогнем позиції окупантів та відбили 92 атаки армії РФ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Авіація Сил оборони 11 березня завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки загарбників.

Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили:

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чотири райони зосередження особового складу ворога,

один склад боєприпасів,

два місця розгортання станцій радіоелектронної боротьби.

Що відомо про ситуацію на фронті

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація залишалась стабільною.

– Російська Федерація продовжує зберігати значну військову присутність на території Республіки Білорусь, проте без очевидного формування наступальних угруповань, – зауважили 12 березня в Генеральному штабі Збройних сил України.

Нині окупаційні війська не припиняються інженерного обладнання місцевості в прикордонних районах Брянської та Курської областей.

На Куп’янському та Лиманському напрямках РФ зберігала суттєву військову присутність у прикордонних з Україною районах, щоб завадити перекиданню наших підрозділів на інші напрямки.

Також окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону ЗСУ вогнем артилерії по районах 13 населених пунктів уздовж лінії бойового зіткнення.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняв штурмувати Бахмут.

Від обстрілів окупантів постраждало 15 населених пунктів.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках росіяни марно намагались наступати в бік населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Першотравневе, Невельське, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області.

Численних ворожих обстрілів зазнали 18 населених пунктів поряд із лінією зіткнення.

На Запорізькому та Херсонському напрямках загарбники продовжують оборонятися та інтенсивно обстрілювати українські міста, села та селища.

Загалом постраждали майже 40 населених пунктів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 382-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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