В январе власти были близки к тому, чтобы объявить эвакуацию — Кличко
В январе власти Киева были готовы объявить эвакуацию жителей города из-за ударов российских войск по критической инфраструктуре.
Об этом рассказал глава Киева Виталий Кличко в интервью немецкому изданию Redaktions Netzwerk Deutschland.
— В январе мы были близки к тому, чтобы призвать население к эвакуации. Самый тяжелый блэкаут длился 14 часов. Не было света, воды, отопления. К счастью, погода была мягкой. Но ситуация была очень сложной, — сказал он.
По его словам, критическая инфраструктура столицы выстояла благодаря “большим усилиям” и тому, что энергетики и коммунальщики “работали круглосуточно”.
Кличко также отметил переданную Германией систему ПВО Iris-T, которая помогла объектам инфраструктуры выстоять и “спасла тысячи жизней” во время российских ударов по Киеву.
С октября 2022 года россияне начали наносить массированные ракетные удары по критической инфраструктуре Украины. Оккупанты поставили себе цель зимой оставить украинцев без света, воды и тепла.
Из-за поврежденного оборудования в Украине начали применять графики ограничения электроснабжения.
В марте 2023 года министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина выиграла битву с РФ на энергетическом фронте, удержав энергосистему в течение всей зимы в условиях массированных атак на объекты инфраструктуры.
Источник: Redaktions Netzwerk Deutschland