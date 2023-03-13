Март, 13 в 11:44

В январе власти Киева были готовы объявить эвакуацию жителей города из-за ударов российских войск по критической инфраструктуре.

Об этом рассказал глава Киева Виталий Кличко в интервью немецкому изданию Redaktions Netzwerk Deutschland.

— В январе мы были близки к тому, чтобы призвать население к эвакуации. Самый тяжелый блэкаут длился 14 часов. Не было света, воды, отопления. К счастью, погода была мягкой. Но ситуация была очень сложной, — сказал он.

По его словам, критическая инфраструктура столицы выстояла благодаря “большим усилиям” и тому, что энергетики и коммунальщики “работали круглосуточно”.

Сейчас смотрят

Кличко также отметил переданную Германией систему ПВО Iris-T, которая помогла объектам инфраструктуры выстоять и “спасла тысячи жизней” во время российских ударов по Киеву.

С октября 2022 года россияне начали наносить массированные ракетные удары по критической инфраструктуре Украины. Оккупанты поставили себе цель зимой оставить украинцев без света, воды и тепла.

Из-за поврежденного оборудования в Украине начали применять графики ограничения электроснабжения.

В марте 2023 года министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина выиграла битву с РФ на энергетическом фронте, удержав энергосистему в течение всей зимы в условиях массированных атак на объекты инфраструктуры.

Источник: Redaktions Netzwerk Deutschland