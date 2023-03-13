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Факти / Україна

У січні влада була близька до того, щоб оголосити евакуацію – Кличко

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Віталій Кличко
Фото: УНІАН

У січні влада Києва була готова оголосити евакуацію жителів міста через удари російських військ по критичній інфраструктурі.

Про це розповів очільник Києва Віталій Кличко в інтерв’ю німецькому виданню Redaktions Netzwerk Deutschland.

– У січні ми були близькі до того, щоб закликати населення до евакуації. Найважчий блекаут тривав 14 годин. Не було світла, води, опалення. На щастя, погода була м’якою. Але ситуація була дуже складною, – сказав він.

За його словами, критична інфраструктура столиці вистояла завдяки “великим зусиллям” і тому, що енергетики та комунальники “працювали цілодобово”.

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Кличко також відзначив передану Німеччиною систему ППО Iris-T, яка допомогла об’єктам інфраструктури вистояти і “врятувала тисячі життів” під час російських ударів по Києву.

З жовтня 2022 року росіяни почали завдавати масованих ракетних ударів по критичній інфраструктурі України. Окупанти поставили собі за мету взимку залишити українців без світла, води і тепла.

Через пошкоджене обладнання в Україні почали застосовувати графіки обмеження електропостачання.

У березні 2023 року міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна виграла битву з РФ на енергетичному фронті, втримавши енергосистему протягом усієї зими в умовах масованих атак на об’єкти інфраструктури.

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Джерело: Redaktions Netzwerk Deutschland

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