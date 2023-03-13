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Факты / Україна

Украина в прошлом году стала третьим в мире импортером оружия — SIPRI

Марта Бондаренко, редактор ленты
Украина в прошлом году стала третьим в мире импортером оружия — SIPRI
Фото: Генштаб ВСУ

Украина стала третьим крупнейшим в мире импортером оружия в 2022 году.

Об этом говорится в исследовании Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Отмечается, что с 1991 года до конца 2021 года Украина импортировала мало вооружения.

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Благодаря военной помощи со стороны США и многих европейских государств после масштабного вторжения России в феврале 2022 года Украина стала третьим крупнейшим импортером основных вооружений в 2022 году (после Катара и Индии).

В период с 2018-го по 2022 год Украина заняла 14-е место. На долю Украины пришлось 2,0 процента мирового импорта оружия за пятилетний период.

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