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Факти / Україна

Україна торік стала третім у світі імпортером зброї – SIPRI

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Україна торік стала третім у світі імпортером зброї – SIPRI
Фото: Генштаб ЗСУ

Україна стала третім найбільшим у світі імпортером зброї у 2022 році.

Про це йдеться в дослідженні Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Зазначається, що з 1991 року до кінця 2021 року Україна імпортувала мало озброєння.

Зараз дивляться

Завдяки військовій допомозі з боку США та багатьох європейських держав після масштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Україна стала третім найбільшим імпортером основних озброєнь у 2022 році (після Катару та Індії).

У період із 2018-го до 2022 року Україна посіла 14-те місце. На частку України припало 2,0 відсотка світового імпорту зброї за п’ятирічний період.

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У дослідженні наголошується, що імпорт основних видів озброєнь європейськими країнами зріс на 47% у період з 2013-17 рр. по 2018-22 рр. При цьому глобальний рівень постачання зброї знизився на 5,1%.

Загалом імпорт озброєнь скоротився в Африці (-40%), Північній і Південній Америці (-21%), Азії та Океанії (-7,5%) і на Близькому Сході (-8,8%), проте різко зріс імпорт до Східної Азії та деяких держав із високою геополітичною напруженістю.

Частка США у світовому експорті зброї збільшилася з 33% до 40%, а частка Росії знизилася з 22% до 16%.

Експорт зброї зі США і Франції зростає на тлі зниження експорту з РФ, зазначають у SIPRI.

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