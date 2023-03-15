Март, 14 в 23:06

В Пентагоне подтвердили, что в падении американского беспилотника MQ-9 Reaper виноват российский истребитель.

Об этом, выступая перед журналистами, заявил пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер.

По его словам, перехваты беспилотников не являются редкостью, но “такое поведение является необычным, прискорбным и небезопасным”.

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Пэт Райдер назвал действия российских пилотов “небезопасными, непрофессиональными”, добавив: Я думаю, что действия говорят сами за себя.

Он также заявил, что российский самолет Су-27, который задел пропеллер беспилотника, скорее всего, тоже поврежден.

По его словам, операторы беспилотника были вынуждены разбить его после столкновения, поскольку повреждение винта MQ-9 сделало его неуправляемым.

Отвечая на вопрос, пролетал ли беспилотник вблизи Украины, он добавил, что он “находился далеко от любой территории Украины”.

Пэт Райдер отказался комментировать операции по восстановлению или возвращению беспилотника, но добавил, что “у России его нет”.

Беспилотник MQ-9 может быть вооружен, но он выполнял разведывательную миссию в международных водах, и Пентагон не будет комментировать, было ли на его борту оружие, сказал пресс-секретарь Минобороны США.

По его словам, два самолета Су-27 летели с беспилотником около 40 минут, но до столкновения между США и Россией не было радиосвязи по поводу беспилотника.

Реакция России

В оборонном ведомстве РФ заявили, что их истребители Су-27 якобы не имеют отношения к падению американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море.

При этом Минобороны РФ признало, что они собирали данные об американском БпЛА, поскольку он приблизился к аннексированному Крыму и “летел с нарушениями”.

Как утверждают в России, американский беспилотник летел “в направлении государственной границы Российской Федерации” с выключенными транспондерами, чем якобы нарушил границ района временного режима использования воздушного пространства.

— С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава дежурных по ПВО сил. В результате резкого маневрирования в районе 09:30 (по времени Москвы. – Ред.) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью, — заявили в Минобороны РФ.

Российская сторона убеждает, что российские истребители “не вступали в контакт” с БпЛА.

Ранее сообщения о том, что над Черным морем американский беспилотник Reaper столкнулся с российским истребителем, вызвали опасения о возможной дальнейшей эскалации ситуации. Об инциденте также доложили президенту Соединенных Штатов Джо Байдену.