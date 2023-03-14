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Факти / Україна

Усі податки, які платять громадяни та бізнес, підуть на оборону та безпеку – Шмигаль

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Денис Шмигаль

13 березня на засіданні Кабміну затвердили План пріоритетних дій уряду на 2023 рік, туди входить і військова програма.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що усі податки, які сплачують громадяни та бізнес, будуть направлені на потреби забезпечення обороноздатності України.

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– Усі податки, які платять громадяни та бізнес, підуть саме на оборону та безпеку. На нову зброю, нову техніку, краще забезпечення для української армії, – додав Шмигаль.

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Серед ключових завдань у цій сфері:

  • розвиток оборонно-промислового комплексу. Нові виробництва боєприпасів, нові ракетні програми, забезпечення армії дронами, зокрема виробництва українських компаній;
  • співробітництво з партнерами для спільного виробництва нових озброєнь;
  • залучення приватного сектора до розвитку оборонно-промислового комплексу. Державно-приватне партнерство. Технології подвійного призначення;
  • розмінування деокупованих територій;
  • реалізація Формули миру президента України Володимира Зеленського.

Премʼєр повідомив, що документ буде направлений на систематизацію роботи Кабміну та центральних органів виконавчої влади. Також у документі передбачено збільшення відповідальності для посадовців, оскільки у кожному пункті прописані строки та виконавці тих чи інших завдань.

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