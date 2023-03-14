Усі податки, які платять громадяни та бізнес, підуть на оборону та безпеку – Шмигаль
13 березня на засіданні Кабміну затвердили План пріоритетних дій уряду на 2023 рік, туди входить і військова програма.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він зазначив, що усі податки, які сплачують громадяни та бізнес, будуть направлені на потреби забезпечення обороноздатності України.
– Усі податки, які платять громадяни та бізнес, підуть саме на оборону та безпеку. На нову зброю, нову техніку, краще забезпечення для української армії, – додав Шмигаль.
Серед ключових завдань у цій сфері:
- розвиток оборонно-промислового комплексу. Нові виробництва боєприпасів, нові ракетні програми, забезпечення армії дронами, зокрема виробництва українських компаній;
- співробітництво з партнерами для спільного виробництва нових озброєнь;
- залучення приватного сектора до розвитку оборонно-промислового комплексу. Державно-приватне партнерство. Технології подвійного призначення;
- розмінування деокупованих територій;
- реалізація Формули миру президента України Володимира Зеленського.
Премʼєр повідомив, що документ буде направлений на систематизацію роботи Кабміну та центральних органів виконавчої влади. Також у документі передбачено збільшення відповідальності для посадовців, оскільки у кожному пункті прописані строки та виконавці тих чи інших завдань.