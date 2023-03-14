Враг выдохся, на боеприпасы установлен лимит: Дмитрашковский о ситуации на Донецком направлении

Март, 14 в 13:52

За последнюю неделю российские войска заметно потеряли наступательный потенциал на Донецком направлении (Авдеевка, Шахтерск, Марьинка), несмотря на постоянные штурмовые действия и обстрелы.

Такое мнение в эфире телемарафона высказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в комментарии ведущему ICTV Вадиму Карпьяку.

— Враг этой ночью девять раз пытался штурмовать именно Авдеевское направление, Шахтерское, Марьинку, но успеха не имел. Вынужден был отступить, получил достойный отпор. Также очень активно применяет армейскую и штурмовую авиацию, нанесли 16 авиаударов, 117 раз обстрелял позиции наших войск, пострадало 15 населенных пунктов, которые находятся вблизи позиций ВСУ, — рассказал он о ситуации за последние сутки.

В то же время, по его словам, эти цифры свидетельствуют о том, что “на самом деле враг выдохся, поскольку, если сравнивать прошлую неделю, то РФ значительно уменьшила количество штурмовых действий и обстрелов”.

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— Если они измерялась сотнями штурмовых действий и 600 обстрелов, то на сегодняшний день это до 30 штурмовых действий, а обстрелов — 200-250 за день. Ночью — 100-120 обстрелов, штурмовые действия колеблются от 2 до 7-9, — указал Дмитрашковский на разницу.

Он объяснил это тем, что ВСУ имеют выгодные позиции, с которых они хорошо видят передвижения врага. И когда неделю назад РФ бросила в атаку 136 бригаду, которая только что пополнила подразделения врага, наша артиллерия ударила по ее технике.

— Осталась пехота. Это, как правило, 10-15 человек, иногда бывает взвод или рота, которые пытаются искать слабые места в нашей обороне. Эта бригада сейчас фактически понесла большие потери как в технике, так в и личном составе, — добавил военный.

А мобилизованные, которые приехали для пополнения 155 бригады, отказались воевать, о 40 бригаде вообще ничего не слышно, поэтому, по его мнению, чтобы продолжить наступление, российской армии нужно время на восстановление.

— Очень много разговоров от бойцов РФ, которые воюют на той стороне, о том, что не хватает боеприпасов, то есть испытывают артиллерийский голод, потому что уже установлен на сегодня лимит, который они не могут превышать. И это проблема не только Пригожина, а всей российской армии, — подытожил Дмитрашковский.

Что касается Запорожья — здесь оккупанты продолжают строить фортификационные сооружения, что может свидетельствовать лишь об одном — враг боится наступления ВСУ.

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