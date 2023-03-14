Ворог видихся, на боєприпаси встановлено ліміт: Дмитрашківський про ситуацію на Донецькому напрямку

Березень, 14 в 13:52

За останній тиждень російські війська помітно втратили наступальний потенціал на Донецькому напрямку (Авдіївка, Шахтарськ, Мар’їнка), попри постійні штурмові дії та обстріли.

Таку думку в ефірі телемарафону висловив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в коментарі ведучому ICTV Вадиму Карп’яку.

– Ворог цієї ночі дев’ять разів намагався штурмувати саме Авдіївський напрямок, Шахтарський, Мар’їнку, але успіху не мав. Вимушений був відступити, отримав гідну відсіч. Також дуже активно застосовує армійську та штурмову авіацію, нанесли 16 авіаударів, 117 разів обстріляв позиції наших військ, постраждало 15 населених пунктів, які розташовані поблизу позицій ЗСУ, – розповів він про ситуацію за останню добу.

Водночас, за його словами, ці цифри свідчать про те, що “насправді ворог видихся, оскільки, якщо порівнювати минулий тиждень, то РФ значно зменшила кількість штурмових дій і обстрілів”.

Зараз дивляться

– Якщо вони вимірювалася сотнями штурмових дій і 600 обстрілів, то на сьогодні це до 30 штурмових дій, а обстрілів – 200-250 за день. Вночі – 100-120 обстрілів, штурмові дії коливаються від 2 до 7-9, – вказав Дмитрашківський на різницю.

Він пояснив це тим, що ЗСУ мають вигідні позиції, з яких вони добре бачать пересування ворога. І коли тиждень тому РФ кинула в атаку 136 бригаду, яка щойно поповнила підрозділи ворога, наша артилерія вдарила по її техніці.

– Залишилася піхота. Це, як правило, 10-15 осіб, інколи буває взвод чи рота, які намагаються шукати слабкі місця в нашій обороні. Ця бригада зараз фактично зазнала великих втрат як у техніці, так в і особовому складі, – додав військовий.

А мобілізовані, які приїхали для поповнення 155 бригади, відмовилися воювати, про 40 бригаду взагалі нічого не чути, тому, на його думку, щоб продовжити наступ, російській армії потрібен час на відновлення.

– Дуже багато розмов від бійців РФ, які воюють на тому боці, про те, що не вистачає боєприпасів, тобто відчувають артилерійський голод, бо вже встановлено на сьогодні ліміт, який вони не можуть перевищувати. І це проблема не лише Пригожина, а всієї російської армії, – підсумував Дмитрашківський.

Щодо Запоріжжя – тут окупанти продовжують будувати фортифікаційні споруди, що може свідчити лише про одне – ворог боїться наступу ЗСУ.

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