ЕС планирует обсудить увеличение поставок боеприпасов Украине: Боррель настроен оптимистично
Соглашение в рамках военной помощи Украине со стороны Евросоюза будет достигнуто во время встречи министров иностранных дел и обороны ЕС 20 марта.
Об этом сообщил верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель.
Он отметил, что во время встречи планируется обсуждение трех пунктов:
- налаживание поставок Украине большего количества артиллерийских боеприпасов, в частности калибра 155 мм, за счет Европейского фонда мира;
- ускорение закупки снарядов калибра 155 мм для нужд государств-членов Евросоюза и обеспечение долгосрочной поддержки Украины;
- инвестиции в быстрое наращивание производственных возможностей оборонной промышленности ЕС.
По его словам, во время дискуссии с министрами обороны в Стокгольме все согласились с необходимостью двигаться вперед. Однако, над некоторыми вопросами нужно поработать.
— Я намерен достичь договоренности о пакетном соглашении по этим трем направлениям на нашей следующей встрече министров иностранных дел и обороны 20 марта, накануне Европейского совета 23-24 марта, — написал он.
Жозеп Боррель отметил, что по вопросу боеприпасов, то Евросоюзу “нужно лишь добавить промышленные мощности”.
— Однако, чтобы инвестировать в эти мощности, оборонная промышленность нуждается в видимости и определенности. Это то, что мы должны обеспечить сейчас, чтобы поддержать Украину против самой большой угрозы миру и демократии в Европе со времен Второй мировой войны, — добавил он.
Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина нужно в несколько раз больше артиллерийских снарядов, чем предоставляет Евросоюз.