Март, 14 в 18:08

Соглашение в рамках военной помощи Украине со стороны Евросоюза будет достигнуто во время встречи министров иностранных дел и обороны ЕС 20 марта.

Об этом сообщил верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель.

Он отметил, что во время встречи планируется обсуждение трех пунктов:

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налаживание поставок Украине большего количества артиллерийских боеприпасов, в частности калибра 155 мм, за счет Европейского фонда мира;

ускорение закупки снарядов калибра 155 мм для нужд государств-членов Евросоюза и обеспечение долгосрочной поддержки Украины;

инвестиции в быстрое наращивание производственных возможностей оборонной промышленности ЕС.

По его словам, во время дискуссии с министрами обороны в Стокгольме все согласились с необходимостью двигаться вперед. Однако, над некоторыми вопросами нужно поработать.

— Я намерен достичь договоренности о пакетном соглашении по этим трем направлениям на нашей следующей встрече министров иностранных дел и обороны 20 марта, накануне Европейского совета 23-24 марта, — написал он.

Жозеп Боррель отметил, что по вопросу боеприпасов, то Евросоюзу “нужно лишь добавить промышленные мощности”.

— Однако, чтобы инвестировать в эти мощности, оборонная промышленность нуждается в видимости и определенности. Это то, что мы должны обеспечить сейчас, чтобы поддержать Украину против самой большой угрозы миру и демократии в Европе со времен Второй мировой войны, — добавил он.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина нужно в несколько раз больше артиллерийских снарядов, чем предоставляет Евросоюз.