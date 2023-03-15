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Факты / Світ

Цифры довольно малы: аналитики посчитали, сколько украинских территорий захватила РФ за месяц наступления

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

В феврале 2023 года РФ смогла захватить территорию, не превышающую 0,04% площади Украины.

Об этом пишет Business Insider со ссылкой на военных аналитиков американского Института изучения войны.

Как пишет издание, американский Институт изучения войны счел, что за месяц наступления Россия захватила примерно 234 кв. км, что эквивалентно 0,039% территории Украины.

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Также по данным группы отслеживания War Mapper, РФ в феврале удалось увеличить площадь захваченных территорий на 85 кв. км, что примерно равняется 0,01% украинской территории.

В комментарии изданию представители ISW заявили, что “обе цифры достаточно малы”, а причиной их отличия может быть незначительный просчет, хотя “обе они точно отражают ограниченность территориальных достояний России”.

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Источник: Business Insider
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