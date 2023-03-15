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Факти / Світ

Цифри доволі малі: аналітики порахували, скільки українських територій захопила РФ за місяць наступу

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

У лютому 2023 року Росія змогла захопити територію, яка не перевищує 0,04% площі України.

Про це пише Business Insider з посиланням на військових аналітиків американського Інституту вивчення війни.

Як пише видання, американський Інститут вивчення війни порахував, що за місяць наступу Росія захопила приблизно 234 кв. км., що еквівалентно 0,039% території України.

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Також за даними групи відстеження War Mapper, РФ у лютому вдалося збільшити площу захоплених територій на 85 кв. км, що приблизно дорівнює 0,01% української території.

У коментарі виданню представники ISW заявили, що “обидві цифри доволі малі”, а причиною їхньої відмінності може бути незначний прорахунок, хоча “обидві вони точно відображають обмеженість територіальних надбань Росії”.

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Джерело: Business Insider
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