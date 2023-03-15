Март, 15 в 19:29

Испания в ближайшее время передаст Украине шесть танков Leopard 2A 4. Позже к ним добавится вторая партия из четырех других единиц.

Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.

— Буквально вчера завершилась подготовка 55 украинских военнослужащих, которые войдут в состав экипажа и ремонтной бригады этих танков, — сказала министр.

Она добавила, что уже в ближайшее время Испания отправит в Украину шесть танков Leopard 2A4.

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Также Роблес заявила о новых поставках бронетранспортеров М-113. Сейчас в Испании проходят учения украинских военных под руководством Толедского учебного координационного центра в рамках миссии ЕС.

— На сегодня в Испании обучено более 850 солдат по разным специальностям. Испания будет продолжать поддерживать самооборону Украины и ее усилия и мужество по восстановлению своей свободы и достоинства с помощью военной техники, обучения и гуманитарной помощи, — добавила министр.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что девять стран готовы передать Украине более 150 танков Leopard. Это позволит нашему государству сформировать по меньшей мере девять танковых бригад.