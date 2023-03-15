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Факти / Україна

Іспанія найближчим часом відправить до України шість танків Leopard 2 – глава Міноборони

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Leopard-2
Фото: Getty Images

Іспанія найближчим часом передасть Україні шість танків Leopard 2A 4. Пізніше до них додасться друга партія з чотирьох інших одиниць.

Про це заявила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес.

– Буквально вчора завершилася підготовка 55 українських військовослужбовців, які увійдуть до складу екіпажу та ремонтної бригади цих танків, – сказала міністерка.

Вона додала, що вже найближчим часом Іспанія відправить до України шість танків Leopard 2A4.

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Також Роблес заявила про нові поставки бронетранспортерів М-113. Наразі в Іспанії проходять навчання українських військових під керівництвом Толедського навчального координаційного центру у рамках місії ЄС.

– На сьогодні в Іспанії навчено понад 850 солдатів за різними спеціальностями. Іспанія продовжуватиме підтримувати самооборону України та її зусилля та мужність щодо відновлення своєї свободи та гідності за допомогою військової техніки, навчання та гуманітарної допомоги, – додала міністерка.

Раніше глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що дев’ять країн готові передати Україні понад 150 танків Leopard. Це дозволить нашій державі сформувати щонайменше дев’ять танкових бригад.

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