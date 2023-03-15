Кремль вынужден выбирать между квалифицированным персоналом в оборонке и профессиональными военными — ISW

Март, 15 в 7:18

Кремль вынужден выбирать между квалифицированными рабочими в оборонке и квалифицированным военным персоналом, воюющим в Украине.

Российские власти продолжают меры по мобилизации российского оборонно-промышленного комплекса для длительной войны, включая меры, которые заставят Кремль выбирать между квалифицированными рабочими в оборонке и квалифицированным военным персоналом, воюющим в Украине. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны ISW.

Аналитики отметили, что это может свидетельствовать о том, что Кремль предпочитает использовать квалифицированные рабочие силы в производстве оружия, вместо того, чтобы квалифицированные солдаты воевали в российской армии.

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Ранее Служба внешней разведки сообщила, что российские оборонные предприятия существенно снизили нормы найма и теперь принимают работников без опыта, с наркоманией, судимостью и банкротством.