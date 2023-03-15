Кремль змушений обирати між кваліфікованим персоналом в оборонці та професійними військовими – ISW

Березень, 15 в 7:18

Кремль змушений вибирати між кваліфікованими робітниками в оборонці і кваліфікованим військовим персоналом, який воює в Україні.

Російська влада продовжує заходи з мобілізації російського оборонно-промислового комплексу для тривалої війни, включно із заходами, які змусять Кремль обирати між кваліфікованими працівниками в оборонці і кваліфікованим військовим персоналом, який воює в Україні. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни ISW.

Аналітики зазначили, що це може свідчити про те, що Кремль віддає перевагу роботі кваліфікованих працівників у виробництві зброї, а не тому, щоб кваліфіковані солдати воювали у російській армії.

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Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що російські оборонні підприємства суттєво знизили норми найму і тепер приймають працівників без досвіду, з наркоманією, судимістю та банкрутством.