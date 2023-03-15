Март, 15 в 7:45

За сутки украинские защитники ликвидировали ориентировочно 980 российских захватчиков.

Всего с начала полномасштабного вторжения Вооруженные силы Украины уничтожили 161 520 оккупантов.

Кроме того, ВСУ 14 марта сожгли восемь танков, десять боевых бронированных машин, девять артиллерийских систем, семь единиц реактивных систем залпового огня, две единицы средств противовоздушной обороны, десять единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также одну единицу специальной техники.

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В небе над Украиной были сбиты 12 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня.

Потери РФ на 15 марта 2023

личного состава – около 161 520 (+980),

танков ‒ 3 492 (+8),

боевых бронированных машин ‒ 6 799 (+10),

артиллерийских систем – 2 528 (+9),

реактивных систем залпового огня – 502 (+7),

средств противовоздушной обороны ‒ 262 (+2),

самолетов – 304,

вертолетов – 289,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 132 (+12),

крылатых ракет ‒ 907,

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 377 (+10),

специальной техники – 257 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 385-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.