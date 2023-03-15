Березень, 15 в 7:45

Упродовж доби українські захисники ліквідували орієнтовно 980 російських загарбників.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення Збройні сили України знищили 161 520 окупантів.

Крім того, ЗСУ 14 березня спалили вісім танків, 10 бойових броньованих машин, дев’ять артилерійських систем, сім одиниць реактивних систем залпового вогню, дві одиниці засобів протиповітряної оборони, десять одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також одну одиницю спеціальної техніки.

Зараз дивляться

У небі над Україною було збито 12 ворожих безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Втрати РФ на 15 березня 2023

особового складу ‒ близько 161 520 (+980),

танків ‒ 3 492 (+8),

бойових броньованих машин ‒ 6 799 (+10),

артилерійських систем – 2 528 (+9),

реактивних систем залпового вогню – 502 (+7),

засобів протиповітряної оборони ‒ 262 (+2),

літаків – 304,

гелікоптерів – 289,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 132 (+12),

крилатих ракет ‒ 907,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 377 (+10),

спеціальної техніки ‒ 257 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 385-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.