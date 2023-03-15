У МАГАТЭ есть жизнеспособное решение по безопасности на ЗАЭС — Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что для безопасной работы временно захваченной россиянами Запорожской АЭС есть жизнеспособное решение, требующее международной поддержки.
Об этом Гросси сказал во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
— Конечно, это должно быть политически возможным, а также жизнеспособным. И у меня создалось впечатление, что мы имеем на столе жизнеспособное решение, — отметил руководитель МАГАТЭ.
Он подчеркнул, что в течение месяцев работал над предложением по обеспечению защиты Запорожской АЭС.
— И я почувствовал на прошлой неделе, когда самая большая атомная электростанция в Европе в шестой раз была вынуждена включить аварийные дизельные генераторы, что мы не должны были оказаться в таком положении, — заметил Гросси.
По его словам, МАГАТЭ не пытается искать политическое разрешение конфликта, в то же время стремится решить проблему ядерной безопасности, которая имеет международное значение.