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Факты / Світ

У МАГАТЭ есть жизнеспособное решение по безопасности на ЗАЭС — Гросси

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Рафаель Гроссі
Фото: Getty Images

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что для безопасной работы временно захваченной россиянами Запорожской АЭС есть жизнеспособное решение, требующее международной поддержки.

Об этом Гросси сказал во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

— Конечно, это должно быть политически возможным, а также жизнеспособным. И у меня создалось впечатление, что мы имеем на столе жизнеспособное решение, — отметил руководитель МАГАТЭ.

Он подчеркнул, что в течение месяцев работал над предложением по обеспечению защиты Запорожской АЭС.

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— И я почувствовал на прошлой неделе, когда самая большая атомная электростанция в Европе в шестой раз была вынуждена включить аварийные дизельные генераторы, что мы не должны были оказаться в таком положении, — заметил Гросси.

По его словам, МАГАТЭ не пытается искать политическое разрешение конфликта, в то же время стремится решить проблему ядерной безопасности, которая имеет международное значение.

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Источник: Укринформ
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