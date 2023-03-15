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Факти / Світ

У МАГАТЕ є життєздатне рішення щодо безпеки на ЗАЕС – Гроссі

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Рафаель Гроссі
Фото: Getty Images

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що для безпечної роботи тимчасово захопленої росіянами Запорізької АЕС є життєздатне рішення, яке потребує міжнародної підтримки.

Про це Гроссі сказав під час виступу в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні.

– Звісно, це має бути політично можливим, а також життєздатним. І у мене склалося враження, що ми маємо на столі життєздатне рішення, – зазначив керівник МАГАТЕ.

Він наголосив, що впродовж місяців працював над пропозицією для забезпечення захисту Запорізької АЕС.

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– І я відчув минулого тижня, коли найбільша атомна електростанція в Європі вшосте була змушена ввімкнути аварійні дизельні генератори, що ми не мали опинитися в такому становищі, – зауважив Гроссі.

За його словами, МАГАТЕ не намагається шукати політичного вирішення конфлікту, натомість прагне розв’язати проблему ядерної безпеки, яка має міжнародне значення.

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Джерело: Укрінформ
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