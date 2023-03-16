Кирби сказал, повлияет ли решение Польши предоставить самолеты Украине на позицию США по F-16
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Решение Польши передать Украине самолеты МиГ-29 никак не повлияет на готовность США поставить ВСУ современные истребители F-16.
Об этом заявил официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
— Это суверенное решение Польши, которое никак не повлияет на позицию по F-16, — сказал он, цитирует CNN.
Украина просит партнеров о передаче истребителей F-16 уже несколько месяцев. В администрации Джо Байдена говорят, что пока не готовы передать самолеты Киеву, но не исключают этой возможности полностью.
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Сегодня стало известно, что Польша передаст Украине первые четыре истребителя МиГ-29 уже в ближайшие дни.
Решение принято на высшем государственном уровне, подчеркнул президент страны Анджей Дуда.