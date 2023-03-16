Март, 16 в 9:31

16 марта в Черном море сосредоточено 20 российских кораблей.

Среди них – четыре ракетоносителя, один из которых – подводный.

Максимально они могут быть оснащены 28 ракетами типа Калибр.

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Об этом в комментарии ведущему ICTV Вадиму Карпьяку в эфире общенационального телемарафона сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

В настоящее время, говорит Наталья Гуменюк, в море фиксируется нетипичная активность и количество корабельной группировки РФ.

– Большое количество единиц дополнительного флота может свидетельствовать об активности, к которой россияне готовились, – говорит руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования Юг.

Пока же оккупанты пытаются максимально демонстрировать свое присутствие в Черном море в пределах того, что им может позволить мировое сообщество.

– Россияне пытаются рассредоточиваться, максимально покрывая театр морских действий и пытаясь скрывать свои действия от нас. Но наше ракетное наблюдение все же имеет свои результаты. Мы видим и понимаем шаги врага вперед, – отмечает Наталья Гуменюк.

Напомним, что накануне РФ, несмотря на мощный для Черного моря шторм в четыре-пять баллов, вывела 17 кораблей, среди которых были четыре ракетоносителя, в том числе один подводный.

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