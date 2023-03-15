Март, 15 в 8:25

Ситуация в Черном море неожиданно усугубилась в сторону угрозы.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

– Неожиданно, потому что враг увеличил корабельную группировку, несмотря на мощный для Черного моря шторм в четыре-пять баллов, – отметила Наталья Гуменюк.

В настоящее время в Черном море сосредоточено 17 кораблей, среди которых четыре ракетоносителя, в том числе один подводный.

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Это говорит о том, что готовыми к залпу могут быть 28 ракет типа Калибр.

Пока враг держит корабли на расстоянии 150-200 км от контролируемого Украиной берега, поскольку осознает, что, подойдя ближе, может быть поражен украинским дальнобойным оружием.

Вероятно, что во время шторма запусков не будет, хотя враг этой возможности не исключает, отмечает руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК Юг.

– Шторм может затихать в течение дня, и РФ это может использовать. Учитывая это, нужно тщательно следить за активностью российской авиации, поскольку обычно они работают в паре, потому что врагу для наведения все равно нужны дополнительные разведданные, – объясняет Наталья Гуменюк.

Не исключено, что вывод кораблей в шторм является “игрой на нервах украинцев”. А все потому, что удержание такой мощной корабельной группировки в штормовую погоду не может длиться очень долго.

– По всей вероятности, россияне могут сейчас маневрировать, заводить ракетоносители, подержав нас в напряжении в течение ночи, – предполагает руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК Юг.

Несмотря на то, что гипотетически с моря может быть запущено 28 ракет, это не обязательно будет массированная атака.

Это могут быть точечные атаки, поэтому украинцам нужно быть готовыми сразу после оповещения о воздушной опасности перейти к укрытиям, добавляет Наталья Гуменюк.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 385-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Минобороны России