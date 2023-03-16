Нетипова активність та кількість кораблів – Гуменюк про ситуацію в Чорному морі
16 березня в Чорному морі зосереджено 20 російських кораблів.
Серед них – чотири ракетоносії, один із яких – підводний.
Максимально вони можуть бути споряджені 28 ракетами типу Калібр.
Про це в коментарі ведучому ICTV Вадиму Карп’яку в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.
Нині, каже Наталія Гуменюк, в морі фіксується нетипова активність та кількість корабельного угруповання РФ.
– Велика кількість одиниць допоміжного флоту може свідчити про активність, до якої росіяни готувались, – говорить керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування Південь.
Поки ж окупанти намагаються максимально демонструвати свою присутність в Чорному морі в межах того, що їм може дозволити світова спільнота.
– Росіяни намагаються розосереджуватись, максимально покриваючи театр морських дій і намагаючись приховувати свої дії від нас.
Але наше ракетне спостереження все ж таки має свої результати. Ми бачимо та розуміємо кроки ворога наперед, – зауважує Наталія Гуменюк.
Нагадаємо, що напередодні РФ, попри потужний для Чорного моря шторм у чотири-п’ять балів, вивела 17 кораблів, серед яких були чотири ракетоносії, зокрема один підводний.
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