Березень, 16 в 9:31

16 березня в Чорному морі зосереджено 20 російських кораблів.

Серед них – чотири ракетоносії, один із яких – підводний.

Максимально вони можуть бути споряджені 28 ракетами типу Калібр.

Зараз дивляться

Про це в коментарі ведучому ICTV Вадиму Карп’яку в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

Нині, каже Наталія Гуменюк, в морі фіксується нетипова активність та кількість корабельного угруповання РФ.

– Велика кількість одиниць допоміжного флоту може свідчити про активність, до якої росіяни готувались, – говорить керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування Південь.

Поки ж окупанти намагаються максимально демонструвати свою присутність в Чорному морі в межах того, що їм може дозволити світова спільнота.

– Росіяни намагаються розосереджуватись, максимально покриваючи театр морських дій і намагаючись приховувати свої дії від нас. Але наше ракетне спостереження все ж таки має свої результати. Ми бачимо та розуміємо кроки ворога наперед, – зауважує Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, що напередодні РФ, попри потужний для Чорного моря шторм у чотири-п’ять балів, вивела 17 кораблів, серед яких були чотири ракетоносії, зокрема один підводний.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 386-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.