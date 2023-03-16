Незабаром МВФ оголосить про нову програму для України на $15,6 млрд – FT

Березень, 16 в 10:32

МВФ завершує підготовку чотирирічної програми кредитування для України на суму $15,6 млрд.

Про це повідомляє Financial Times.

Зазначено, що переговори між МВФ та українською владою відбулися у Варшаві з 8 до 15 березня.

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У фонді заявили, що вони були продуктивними і “був досягнутий дуже хороший прогрес відповідно до набору підходів, які могли б лягти в основу програми, що підтримується фондом”.

– Хоча МВФ цього року зможе надати лише $4-5 млрд, що становить лише частину від загальної потреби у фінансуванні, програма закріпить політику уряду, продемонструє широку підтримку України і тим самим допоможе забезпечити достатнє фінансування з боку інших партнерів, – розповіла головний економіст київського інвестиційного банку Dragon Capital Олена Білан.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко в етері телемарафону заявив, що сьогодні Україна 50% свого бюджету витрачає на війну, а інші 50% фінансують західні партнери. Нині мета є такою, щоб після війни Україна вийшла на рівень більш-менш самозабезпечення.