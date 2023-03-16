Март, 16 в 20:09

В результате обстрела России по населенному пункту Константиновка Донецкой области ранения получили шесть человек.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

— Сегодня днем россияне дважды нанесли удары по городу из Ураганов кассетными боеприпасами — ранены 6 гражданских, среди них иностранный волонтер, — написал он.

По словам Кириленко, повреждения различной степени получили по меньшей мере 19 домов, школа и предприятие.

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— Несмотря на относительную удаленность от линии фронта, Константиновка постоянно страдает от вражеских обстрелов. Россияне неустанно бьют из всего, что достает до города, держа его в постоянном терроре, — добавил глава ОГА.

Напомним, в результате обстрела в ночь на 14 марта россиянами Курахово Донецкой области, город частично остался без света.

Перед этим, российские оккупанты обстреляли город Краматорск Донецкой области. В результате атаки оккупантов один человек погиб, еще девять человек получили ранения.

До этого, 25 февраля 2023 года, россияне также нанесли ракетные удары по Краматорску, в результате чего была ранена женщина, поврежден 21 частный дом и разрушена амбулатория.

Фото: Павло Кириленко