Оккупанты обстреляли Констатиновку, ранены 6 человек, включая иностранного волонтера
В результате обстрела России по населенному пункту Константиновка Донецкой области ранения получили шесть человек.
Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в своем Telegram-канале.
— Сегодня днем россияне дважды нанесли удары по городу из Ураганов кассетными боеприпасами — ранены 6 гражданских, среди них иностранный волонтер, — написал он.
По словам Кириленко, повреждения различной степени получили по меньшей мере 19 домов, школа и предприятие.
— Несмотря на относительную удаленность от линии фронта, Константиновка постоянно страдает от вражеских обстрелов. Россияне неустанно бьют из всего, что достает до города, держа его в постоянном терроре, — добавил глава ОГА.
Напомним, в результате обстрела в ночь на 14 марта россиянами Курахово Донецкой области, город частично остался без света.
Перед этим, российские оккупанты обстреляли город Краматорск Донецкой области. В результате атаки оккупантов один человек погиб, еще девять человек получили ранения.
До этого, 25 февраля 2023 года, россияне также нанесли ракетные удары по Краматорску, в результате чего была ранена женщина, поврежден 21 частный дом и разрушена амбулатория.
Фото: Павло Кириленко