Березень, 16 в 20:09

Внаслідок обстрілу Росії по населеному пункту Костянтинівка Донецької області поранення дістали шість людей.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко у своєму Telegram-каналі.

– Сьогодні вдень росіяни двічі завдали ударів по місту з Ураганів касетними боєприпасами – поранено 6 цивільних, серед них іноземний волонтер, – написав він.

За словами Кириленка, пошкодження різного ступеня зазнали щонайменше 19 будинків, школа та підприємство.

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– Попри відносну віддаленість від лінії фронту, Костянтинівка постійно потерпає від ворожих обстрілів. Росіяни невпинно гатять з усього, що дістає до міста, тримаючи його в постійному терорі, – додав очільник ОВА.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу в ніч проти 14 березня росіянами Курахового Донецької області, місто частково залишилося без світла.

Перед цим, російські окупанти обстріляли місто Краматорськ Донецької області. В результаті атаки окупантів одна людина загинула, ще дев’ять осіб дістали поранень.

До цього, 25 лютого 2023 року, росіяни також завдали ракетних ударів по Краматорську, внаслідок чого було поранено жінку, пошкоджено 21 приватний будинок і зруйновано амбулаторію.

Фото: Павло Кириленко