Март, 15 в 1:05

Город Курахово, который в ночь на 14 марта подвергся обстрелу, частично остается без электричества.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

— Россияне обстреляли Курахово из артиллерии поздно вечером — по предварительной информации, обошлось без жертв. Но повреждены 8 многоэтажек и трансформаторная подстанция — более 1 тыс. абонентов оказались без света, — написал он.

Павел Кириленко добавил, что электроснабжение в городе будет восстановлено, как только позволит ситуация с безопасностью.

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Напомним, утром 14 марта российские оккупанты обстреляли город Краматорск Донецкой области. В результате ракетного удара один человек погиб, еще девять человек получили ранения.

Перед этим, 25 февраля текущего года, Россия также била ракетами по Краматорску. Тогда была ранена женщина, поврежден 21 частный дом и разрушена амбулатория.

Фото: Павло Кириленко