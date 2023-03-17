Премьер Британии анонсировал дополнительную военную помощь Украине
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак анонсировал увеличение объемов военной помощи Украине и привлечение Франции к программе подготовки украинских военных.
Об этом он заявил во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщается на сайте британского правительства.
— Премьер-министр рассказал о своих беседах с коллегами из Франции, США и Австралии, которые состоялись в последние дни, и заявил, что Великобритания продолжает тесно сотрудничать с союзниками для обеспечения Украины необходимым оборонным оборудованием, — говорится в сообщении.
Также Сунак проинформировал украинского лидера о предоставлении дальнейшей военной помощи от Великобритании.
— Обсуждая подготовку украинских войск, премьер-министр сообщил, что сегодня морские пехотинцы вышли на учения в Великобритании. Оба лидера согласились, что присоединение французских войск к этой программе подготовки поможет предоставить Украине дополнительное преимущество на поле боя, — отметили в британском правительстве.