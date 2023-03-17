Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Прем’єр Британії анонсував додаткову військову допомогу Україні

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Ріші Сунак
Фото: Офіс президента

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак анонсував збільшення обсягів військової допомоги Україні та залучення Франції до програми підготовки українських військових.

Про це він заявив під час розмови із президентом України Володимиром Зеленським, повідомляється на сайті британського уряду.

– Прем’єр-міністр розповів про свої бесіди з колегами з Франції, США та Австралії, які відбулися останніми днями, і заявив, що Велика Британія продовжує тісно співпрацювати із союзниками для забезпечення України необхідним оборонним обладнанням, – йдеться у повідомленні.

Також Сунак проінформував українського лідера про надання подальшої військової допомоги від Великої Британії.

Зараз дивляться

– Обговорюючи підготовку українських військ, прем’єр-міністр повідомив, що сьогодні морські піхотинці вийшли на навчання у Великій Британії. Обидва лідери погодилися, що приєднання французьких військ до цієї програми підготовки допоможе надати Україні додаткову перевагу на полі бою, – наголосили у британському уряді.

Читайте
У рашизму не вийде залишитися непокараним злом, буде створено трибунал – Зеленський

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка