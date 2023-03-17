Березень, 16 в 23:12

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак анонсував збільшення обсягів військової допомоги Україні та залучення Франції до програми підготовки українських військових.

Про це він заявив під час розмови із президентом України Володимиром Зеленським, повідомляється на сайті британського уряду.

– Прем’єр-міністр розповів про свої бесіди з колегами з Франції, США та Австралії, які відбулися останніми днями, і заявив, що Велика Британія продовжує тісно співпрацювати із союзниками для забезпечення України необхідним оборонним обладнанням, – йдеться у повідомленні.

Також Сунак проінформував українського лідера про надання подальшої військової допомоги від Великої Британії.

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