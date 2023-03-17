Прем’єр Британії анонсував додаткову військову допомогу Україні
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак анонсував збільшення обсягів військової допомоги Україні та залучення Франції до програми підготовки українських військових.
Про це він заявив під час розмови із президентом України Володимиром Зеленським, повідомляється на сайті британського уряду.
– Прем’єр-міністр розповів про свої бесіди з колегами з Франції, США та Австралії, які відбулися останніми днями, і заявив, що Велика Британія продовжує тісно співпрацювати із союзниками для забезпечення України необхідним оборонним обладнанням, – йдеться у повідомленні.
Також Сунак проінформував українського лідера про надання подальшої військової допомоги від Великої Британії.
– Обговорюючи підготовку українських військ, прем’єр-міністр повідомив, що сьогодні морські піхотинці вийшли на навчання у Великій Британії. Обидва лідери погодилися, що приєднання французьких військ до цієї програми підготовки допоможе надати Україні додаткову перевагу на полі бою, – наголосили у британському уряді.