Март, 16 в 11:37

На протяжении суток в районе Кинбурнской косы, что в Николаевской области, не были зафиксированы обстрелы.

Это связано с тем, что незадолго до этого тщательно отработали Силы обороны Украины.

Об этом в комментарии ведущему ICTV Вадиму Карпьяку в эфире общенационального телемарафона сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

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По словам Натальи Гуменюк, Вооруженные силы Украины заставили врага оттянуть огневые позиции из той части косы, откуда наносились удары.

А подтянуть новые для РФ пока невозможно, в частности, и из-за штормовой погоды.

– Россияне оттащили свои силы ближе к материковой части. Очевидно, им нужно переснаряжение, обновление личного состава, потому что наши предыдущие удары были достаточно результативными – ВСУ было уничтожено несколько артиллерийских систем, из которых россияне наносили удары, – говорит руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК Юг.

Кроме того, армия РФ пытается разыскать для себя безопасные места в населенных пунктах на Кинбурнской косе, чтобы действовать под прикрытием мирного населения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 386-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Николаевский областной совет