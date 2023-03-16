Тщательно поработали ВСУ: в районе Кинбурнской косы не было обстрелов
На протяжении суток в районе Кинбурнской косы, что в Николаевской области, не были зафиксированы обстрелы.
Это связано с тем, что незадолго до этого тщательно отработали Силы обороны Украины.
Об этом в комментарии ведущему ICTV Вадиму Карпьяку в эфире общенационального телемарафона сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.
По словам Натальи Гуменюк, Вооруженные силы Украины заставили врага оттянуть огневые позиции из той части косы, откуда наносились удары.
А подтянуть новые для РФ пока невозможно, в частности, и из-за штормовой погоды.
– Россияне оттащили свои силы ближе к материковой части.
Очевидно, им нужно переснаряжение, обновление личного состава, потому что наши предыдущие удары были достаточно результативными – ВСУ было уничтожено несколько артиллерийских систем, из которых россияне наносили удары, – говорит руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК Юг.
Кроме того, армия РФ пытается разыскать для себя безопасные места в населенных пунктах на Кинбурнской косе, чтобы действовать под прикрытием мирного населения.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 386-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Николаевский областной совет