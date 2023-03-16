Ретельно попрацювали ЗСУ: у районі Кінбурнської коси не було обстрілів

Березень, 16 в 11:37

Упродовж доби в районі Кінбурнської коси, що в Миколаївській області, не було зафіксовано обстрілів.

Це пов’язано з тим, що незадовго до цього там ретельно відпрацювали Сили оборони України.

Про це в коментарі ведучому ICTV Вадиму Карп’яку в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

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За словами Наталії Гуменюк, Збройні сили України змусили ворога відтягти вогневі позиції з тієї частини коси, звідки завдавалися удари.

А підтягти нові для РФ наразі неможливо, зокрема, і через штормову погоду.

– Росіяни відтягнули свої сили ближче до материкової частини. Вочевидь, їм потрібне переспорядження, оновлення особового складу, тому що наші попередні удари були досить результативними – ЗСУ було знищено кілька артилерійських систем, із яких росіяни завдавали ударів, – говорить керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК Південь.

Крім того, армія РФ намагається розшукати для себе безпечні місця в населених пунктах на Кінбурнській косі, щоб діяти під прикриттям мирного населення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 386-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Миколаївська обласна рада