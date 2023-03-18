Март, 18 в 20:13

На Бахмутском направлении оккупационные войска РФ частично снизили интенсивность ведения огня, что может свидетельствовать о нескольких факторах, которые претерпели изменения в захватнических силах врага.

Об этом ведущей Вікна-новини Яне Брензей в эфире национального телемарафона Єдині новини сообщил спикер Восточной группировки Сил обороны Украины Сергей Череватый.

По его словам, за последние сутки на Бахмутском направлении враг продолжает атаки на позиции Вооруженных сил Украины.

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— 193 оккупанта были уничтожены, 199 получили ранения различной степени. Было сбито два основных БпЛА РФ Орлан-10, а также пять полевых складов боекомплектов, — сообщил он.

Сергей Червеатий добавил, что на сегодня сохраняется возможность эвакуироваться для местного населения и раненых бойцов ВСУ и подвозить материально-техническое обеспечение для украинской армии.

Представитель Восточной группировки украинских войск утвердительно ответил на вопрос ведущей по уменьшению интенсивности российских атак на Бахмутском направлении.

— Еще нужна окончательная верификация, но можно наблюдать на определенных направлениях (уменьшение интенсивности атак оккупантов, — Ред.). Но их нужно еще обобщать и анализировать, учитывая то, что это было. На это может влиять передислокация войск, определенные погодные условия, наличие тех или иных средств. Поэтому ближайшая неделя покажет, действительно ли у них есть определенная нехватка сил, — сказал он.

В то же время Череватый добавил, что кроме Бахмута враг штурмует населенные пункты Гряниковка, Верхнекаменское и Спорное. Вокруг этих населенных пунктов оккупанты пять раз пытались атаковать позиции ВСУ, при этом потеряли 53 военнослужащих РФ, а 116 — получили ранения.

Кроме того, украинские Силы обороны подбили два танка Т-72 противника и бронированный тягач россиян.

Накануне британская разведка сообщала, что оккупационные войска РФ на Донбассе истощились и не могут в полной мере реализовать даже локальные наступления.

В частности, в Британии сообщали, что российское руководство, вероятно, будет пытаться восстановить наступательный потенциал сил после пополнения личного состава и запасов боеприпасов. Между тем командование РФ, вероятно, будет вынуждено выбирать между проведением наступательных операций и надежной обороной по всей линии фронта.