Март, 16 в 7:33

С мая 2022 года в боях за Бахмут подразделения российской армии и боевики Вагнера потеряли от 20 до 30 тыс. убитыми и ранеными.

Об этом на Форуме по безопасности сотрудничества в Вене заявил старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс.

По его словам, такие потери являются значительными, учитывая незначительное продвижение оккупационных войск.

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— В течение последней недели мы наблюдали интенсивные боевые действия в то время, как Россия продолжает наступление на Донбассе. Россия несет чрезвычайно большие потери. С мая прошлого года только в районе Бахмута было убито и ранено от 20 до 30 тыс. вагнеровцев и регулярных российских военных — это огромные человеческие потери при общем продвижении примерно на 25 км, — заявил он.

По словам британского представителя, на каждый пройденный километр приходится более 800 убитых или раненых российских солдат, подавляющее большинство из которых — наемники Вагнера.

Из-за таких потерь владельцу ЧВК Вагнер Евгению Пригожину все труднее пополнять запасы для того, что он назвал “мясорубкой” на востоке Украины.

По словам Стаббса, у России исчерпываются запасы ракет. На это указывают интервалы, с которыми между массированными ракетными ударами.

Также Россия очень много потеряла тяжелой бронетехники и из-за этого начала использовать на фронте 60-летние танки Т-62. С лета 2022 года с хранения сняли примерно 800 устаревших Т-62.

РФ также вывела по поле боя раритетные бронетранспортеры БТР-50 — которые были приняты на вооружение армии в 1954 году.

Старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ отметил, что учитывая вышесказанное не понятно, почему новое поколение российской военной техники, которое так восхваляет Кремль, отсутствует на поле боя.

— Правда заключается в том, что разрекламированный российский основной боевой танк нового поколения Т14 Армата оказался “белым слоном”, который едва способен принять участие в параде, не говоря уже о боевых действиях в Украине. А российские военно-воздушные силы настолько не доверяют многоцелевому самолету 5-го поколения Су-57, что не решаются использовать его над Украиной, — отметил Стаббс.