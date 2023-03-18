Пригожин планує набрати близько 30 тис. нових найманців на війну в Україні

Березень, 18 в 18:07

Вже до середини травня ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин планує набрати близько 30 тис. нових найманців. Але вже не ув’язнених, а вільних громадян.

Про це пише Reuters з посиланням на заяву Пригожина.

Так, за словами Пригожина, рекрутингові центри Вагнера, які нібито запрацювали минулого тижня у 42 містах РФ, набирають у середньому 500-800 осіб на день. Проте він не надав жодних доказів, які б підтверджували ці цифри.

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– До середини травня ми плануємо збільшити кількість бійців у наших підрозділах приблизно на 30 тисяч осіб, – сказав Пригожин.

Зазначається, що найманці Пригожина зазнали тяжких втрат під час спроб росіян з літа 2022 року по сьогодні захопити Бахмут Донецької області.

Раніше повідомлялось, що з травня 2022 року в боях за Бахмут підрозділи російської армії та бойовики Вагнера втратили від 20 до 30 тис. убитими й пораненими.