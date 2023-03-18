Март, 18 в 14:03

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов объяснил, почему российские пропагандисты не вышли со своими традиционными шоу, где обсуждалось бы именно решение Международного уголовного суда относительно ордера на арест Владимира Путина.

— Не вышли, потому что сам факт обсуждения самой новости даже для зазомбированного населения РФ был бы странным и слишком тревожным “звонком”. Ведь больше года рассказывать, что “СВО” идет по плану, а потом получить розыск и предписание к аресту от МКС — даже Соловьеву и Скабеевой будет трудно эти вещи совместить между собой, — подчеркнул он в эфире телемарафона Єдині новини.

По его словам, круг вокруг Путина сужается, он становится все более токсичным как для внешнего мира, так и в самой РФ.

Юсов говорит, что в Кремле растет недовольство из-за осознания неотвратимости геополитической катастрофы режима Путина.

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— И да, уже идет речь о поиске преемника Путина. И ищет его уже не Путин, — подытожил украинский разведчик.

17 марта МУС выдал ордера на арест Владимира Путина и уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Обоих подозревают в совершении военного преступления — незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в РФ.

Путина могут задержать в 123 странах, которые признают Римский статут