Путіну вже шукають заміну: ГУР про настрої у Кремлі після ордеру МКС на арешт
Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов пояснив, чому російські пропагандисти не вийшли зі своїми традиційними шоу, де обговорювалось би рішення Міжнародного кримінального суду щодо ордера на арешт Володимира Путіна.
– Не вийшли, тому що сам факт обговорення такої новини навіть для зазомбованого населення РФ був би дивним і занадто тривожним “дзвінком”. Адже більше року розповідати, що “СВО” йде за планом, а потім отримати розшук і припис до арешту від МКС – навіть Соловйову і Скабєєвій буде важко ці речі поєднати між собою, – наголосив він в ефірі телемарафону Єдині новини.
За його словами, коло навколо Путіна звужується, він стає все більш токсичним як для зовнішнього світу, так і в самій РФ.
Юсов каже, що в Кремлі зростає невдоволення через усвідомлення невідворотності геополітичної катастрофи режиму Путіна.
– І так, вже йдеться про пошук наступника Путіна. І шукає його вже не Путін, – підсумував український розвідник.
17 березня МКС видав ордери на арешт Володимира Путіна та уповноваженої при президентові Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.
Обох підозрюють у скоєнні воєнного злочину – незаконній депортації дітей з окупованих районів України до РФ.
Путіна можуть затримати у 123 країнах, які визнають Римський статут.