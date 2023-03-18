Березень, 18 в 14:03

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов пояснив, чому російські пропагандисти не вийшли зі своїми традиційними шоу, де обговорювалось би рішення Міжнародного кримінального суду щодо ордера на арешт Володимира Путіна.

– Не вийшли, тому що сам факт обговорення такої новини навіть для зазомбованого населення РФ був би дивним і занадто тривожним “дзвінком”. Адже більше року розповідати, що “СВО” йде за планом, а потім отримати розшук і припис до арешту від МКС – навіть Соловйову і Скабєєвій буде важко ці речі поєднати між собою, – наголосив він в ефірі телемарафону Єдині новини.

За його словами, коло навколо Путіна звужується, він стає все більш токсичним як для зовнішнього світу, так і в самій РФ.

Юсов каже, що в Кремлі зростає невдоволення через усвідомлення невідворотності геополітичної катастрофи режиму Путіна.

Зараз дивляться

– І так, вже йдеться про пошук наступника Путіна. І шукає його вже не Путін, – підсумував український розвідник.

17 березня МКС видав ордери на арешт Володимира Путіна та уповноваженої при президентові Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Обох підозрюють у скоєнні воєнного злочину – незаконній депортації дітей з окупованих районів України до РФ.

Путіна можуть затримати у 123 країнах, які визнають Римський статут.