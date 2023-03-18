Март, 18 в 20:10

На ближайшем пленарном заседании Верховная Рада рассмотрит заявления об отставке трех министров.

Об этом в Facebook сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Он отметил, что в парламент поступили заявления с просьбой принять отставку от министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, министра по стратегическим отраслям промышленности Павла Рябикина и вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

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Он обнародовал фотокопии соответствующих заявлений, датированных 18 марта.

Отставка Шкарлета, Рябикина и Федорова: Рада рассмотрит их заявления на ближайшем заседании / 3 фотографии

— Все заявления будут рассмотрены по закону на ближайшем пленарном заседании, — отметил Стефанчук.

Спикер добавил, что после принятия их отставки на эти должности новые министры “будут назначены безотлагательно с момента получения соответствующего представления”.

В то же время кандидатура Федорова планируется к рассмотрению на должность вице-премьера с расширенными полномочиями.

Напомним, что сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил кадровые изменения на следующую неделю.