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Факти / Україна

Безпілотник Bayraktar TB-2 витримав атаку російського винищувача поблизу Криму

Валентина Чорна, редакторка стрічки
безпілотник Bayraktar TB2
Фото: Міноборони

Ударний безпілотник Bayraktar TB-2, який є на озброєнні у ЗСУ, витримав атаку російського винищувача.

Про це повідомляє проєкт Ukraine Weapons Tracker.

– Усі чули про нещодавній інцидент з MQ-9, але нещодавно ми отримали відео, на якому видно, як російський винищувач безуспішно намагається збити набагато легший Bayraktar TB-2 над Чорним морем поблизу узбережжя Криму, використовуючи реактивний змив у такий самий спосіб, – йдеться у повідомленні у Twitter.

У мікроблозі Ukraine Weapons Tracker оприлюднили відео з бортової камери дрона Bayraktar TB-2, на якому зафіксовано невдалу спробу атаки з боку російського винищувача.

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Bayraktar ТВ2 – це ударний оперативно-тактичний безпілотний літальний апарат турецького виробництва.

БПЛА має велику тривалість польоту, здатний виконувати дистанційно керовані або автономні польоти. Літаки та їхнє озброєння контролюються екіпажем на наземній станції управління.

Нагадаємо, що 14 березня, американський безпілотник  MQ-9 Reaper зіткнувся з російським літаком СУ-27 над Чорним морем.

Читайте
Як винищувач Су-27 атакував американський дрон MQ-9 Reaper: кадри ВПС США

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