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Факты / Україна

Смертельное ДТП с участием нардепа Владимира Гевко: в ГБР рассказали детали

Бедрак Виктория, редактор ленты
ДТП
Фото: Depositphotos

ГБР расследует смертельное ДТП с участием народного депутата Владимира Гевко, которое произошло 19 марта во Львовской области.

Об этом сообщило Госбюро расследований в Telegram.

— Предварительно установлено, что 19 марта вечером на автодороге сообщением Тернополь — Львов — Рава-Русская в поселке Золочевского района Львовской области автомобиль, за рулем которого был народный депутат, сбил пешехода, — говорится в сообщении.

Указано, что инцидент произошел за пределами нерегулируемого пешеходного перехода. От полученных травм пострадавший скончался.

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По данным ГБР, проверка на устройстве Драгер показала, что водитель был трезвым.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного производства, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УКУ (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, повлекшее смерть потерпевшего).

Накануне народный депутат от партии Слуга Народа Владимир Гевко сообщил в Facebook, что 19 марта стал участником смертельного ДТП. По словам нардепа, сейчас он сотрудничает со следствием, а также прошел все проверки на алкоголь и наркотики.

Источник: ГБР
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