Смертельна ДТП за участю нардепа Володимира Гевка: у ДБР розповіли деталі

Березень, 20 в 11:52

ДБР розслідує смертельну ДТП за участю народного депутата Володимира Гевка, яка сталась 19 березня на Львівщині.

Про це повідомило Держбюро розслідувань у Telegram.

– Попередньо встановлено, що 19 березня увечері на автодорозі сполученням Тернопіль – Львів – Рава-Руська у селищі Золочівського району Львівської області автомобіль, за кермом якого був народний депутат, збив пішохода, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що інцидент відбувся за межами нерегульованого пішохідного переходу. Від отриманих травм потерпілий помер.

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За даними ДБР, перевірка на пристрої Драгер показала, що водій був тверезим.

Наразі вирішується питання щодо порушення кримінального провадження, передбаченого ч. 2 ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що спричинило смерть потерпілого).

Напередодні народний депутат від партії Слуга Народу Володимир Гевко повідомив у Facebook, що 19 березня став учасником смертельної ДТП. За словами нардепа, наразі він співпрацює зі слідством, а також пройшов усі перевірки на алкоголь і наркотики.