Почти тысяча уничтоженных оккупантов: обновленные потери РФ на 21 марта
Фото: Генштаб ВСУ
Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили 960 российских оккупантов.
Всего на 391-е сутки полномасштабной войны Силы обороны ликвидировали уже 166,5 тыс. захватчиков.
Кроме того, украинские защитники сожгли 20 марта 15 танков, 10 боевых бронированных машин, девять артиллерийских систем, 12 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также одну единицу специальной техники.
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В небе над Украиной были уничтожены семь беспилотников оперативно-тактического уровня.
Потери РФ на 21 марта 2023
- личного состава – около 166 570 (+960),
- танков ‒ 3 552 (+15),
- боевых бронированных машин ‒ 6 879 (+10),
- артиллерийских систем – 2 586 (+9),
- реактивных систем залпового огня – 507,
- средств противовоздушной обороны ‒ 270,
- самолетов – 305,
- вертолетов – 290,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 167 (+7),
- крылатых ракет ‒ 907,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 428 (+12),
- специальной техники – 266 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 391-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.