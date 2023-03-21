Март, 21 в 7:50

Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили 960 российских оккупантов.

Всего на 391-е сутки полномасштабной войны Силы обороны ликвидировали уже 166,5 тыс. захватчиков.

Кроме того, украинские защитники сожгли 20 марта 15 танков, 10 боевых бронированных машин, девять артиллерийских систем, 12 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также одну единицу специальной техники.

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В небе над Украиной были уничтожены семь беспилотников оперативно-тактического уровня.

Потери РФ на 21 марта 2023

личного состава – около 166 570 (+960),

танков ‒ 3 552 (+15),

боевых бронированных машин ‒ 6 879 (+10),

артиллерийских систем – 2 586 (+9),

реактивных систем залпового огня – 507,

средств противовоздушной обороны ‒ 270,

самолетов – 305,

вертолетов – 290,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 167 (+7),

крылатых ракет ‒ 907,

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 428 (+12),

специальной техники – 266 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 391-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.