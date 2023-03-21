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Факты / Україна

Почти тысяча уничтоженных оккупантов: обновленные потери РФ на 21 марта

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили 960 российских оккупантов.

Всего на 391-е сутки полномасштабной войны Силы обороны ликвидировали уже 166,5 тыс. захватчиков.

Кроме того, украинские защитники сожгли 20 марта 15 танков, 10 боевых бронированных машин, девять артиллерийских систем, 12 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также одну единицу специальной техники.

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В небе над Украиной были уничтожены семь беспилотников оперативно-тактического уровня.

Потери РФ на 21 марта 2023

  • личного состава – около 166 570 (+960),
  • танков ‒ 3 552 (+15),
  • боевых бронированных машин ‒ 6 879 (+10),
  • артиллерийских систем – 2 586 (+9),
  • реактивных систем залпового огня – 507,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 270,
  • самолетов – 305,
  • вертолетов – 290,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 167 (+7),
  • крылатых ракет ‒ 907,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 428 (+12),
  • специальной техники – 266 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 391-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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